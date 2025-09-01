أمبري للأمن البحري: السفينة المستهدف قرب السعودية ملكيتها إسرائيلية

وكالات

قال شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الأحد، إن السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع السعودية كانت تحمل علم ليبيريا.

وأكدت الشركة البريطانية، أن السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع تتوافق مع الأهداف التي يهاجهما الحوثيون في اليمن، موضحة أن ملكيتها إسرائيلية وترفع علم ليبيريا.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع هجوم استهدف سفينة بالقرب من ميناء سعودي على البحر الأحمر.

وقالت الهيئة البريطانية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغاً بشأن حادث على بُعد 40 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء ينبع، التابع للسعودية على البحر الأحمر.

وأكدت أن أحد القباطنة أبلغها بأنه شاهد تناثراً للمياه بالقرب من سفينته ناتجاً عن مقذوف مجهول وسُمع دوي قوي، لافتةً إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، والسفينة تواصل رحلتها.

وأكدت أن السلطات تحقق في الحادث، ناصحة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة.