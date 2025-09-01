إعلان

أمبري للأمن البحري: السفينة المستهدف قرب السعودية ملكيتها إسرائيلية

12:32 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الأحد، إن السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع السعودية كانت تحمل علم ليبيريا.

وأكدت الشركة البريطانية، أن السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع تتوافق مع الأهداف التي يهاجهما الحوثيون في اليمن، موضحة أن ملكيتها إسرائيلية وترفع علم ليبيريا.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع هجوم استهدف سفينة بالقرب من ميناء سعودي على البحر الأحمر.

وقالت الهيئة البريطانية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغاً بشأن حادث على بُعد 40 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء ينبع، التابع للسعودية على البحر الأحمر.

وأكدت أن أحد القباطنة أبلغها بأنه شاهد تناثراً للمياه بالقرب من سفينته ناتجاً عن مقذوف مجهول وسُمع دوي قوي، لافتةً إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، والسفينة تواصل رحلتها.

وأكدت أن السلطات تحقق في الحادث، ناصحة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري السعودية ليبيريا اليمن الحوثيون ميناء ينبع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة