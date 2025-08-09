إعلان

أردوغان لـ عباس: قرار إسرائيل فرض السيطرة العسكرية على كامل غزة مرفوض قطعا

09:49 م السبت 09 أغسطس 2025

الرئيس التركي ونظيره الفلسطيني

background

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، هاتفيا اليوم السبت، آخر مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان لعباس خلال الاتصال أن قرار إسرائيل فرض السيطرة العسكرية على كامل غزة مرفوض قطعا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشار أردوغان إلى استمرار تركيا في بذل مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما أشاد الرئيس التركي كذلك بإعلان فرنسا وبريطانيا وكندا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى ازدياد حدة الانتقادات الموجهة لإسرائيل في الغرب.

وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب فلسطين والعمل على تأسيس السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية وافق أمس الجمعة على خطة للسيطرة على "مدينة غزة"، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تركيا فلسطين محمود عباس رجب طيب اردوغان احتلال غزة
