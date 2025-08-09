الشرطة البريطانية تعتقل 150 متظاهرا مؤيدين لجماعة "فلسطين أكشن"

لندن - (أ ب)

اعتقلت شرطة لندن 150 متظاهرا كانوا يشاركون في تجمع لدعم جماعة "فلسطين أكشن" المحظورة.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، في بيان نُشر على منصة (إكس)، إن عناصرها يواصلون التحرك بين الحشود لتنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال.

تجمّع مئات الأشخاص في ساحة البرلمان بمنطقة وستمنستر، حاملين لافتات كُتب عليها (أعارض الإبادة الجماعية، أدعم فلسطين أكشن).

وقد استعانت شرطة العاصمة بعشرات الضباط من قوات إضافية للمساعدة في التعامل مع عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات مكثفة".