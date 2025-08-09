إعلان

سلطنة عُمان ترفض القرار الإسرائيلي بتكريس "احتلال" قطاع غزّة

11:48 ص السبت 09 أغسطس 2025

الجيش الاسرائيلي

background

مسقط- (د ب أ)

أعربت سلطنة عُمان اليوم السبت عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الحكومة الإسرائيلية بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة، واستمرار انتهاكها للقانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب.

وناشدت سلطنة عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أوردته وكالة الأنباء العُمانية، كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بـ "تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني".

ودعت إلى "اتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقًا لحدود ما قبل عام 1967".

