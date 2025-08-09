وزير الدفاع الصومالي: قتلنا أكثر من 120 من ميليشيا الخوارج



مقديشو- (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي مقتل أكثر من 120 من عناصر "مليشيات الخوارج" وإصابة آخرين خلال عمليات عسكرية جرت بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد .

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت عن فقي قوله، في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، "لقد انتصر جيشنا ورفع معنويات الشعب وستستمر الحرب حتى يتم تطهير الصومال بأكمله من شأفة الإرهاب".

وتحدث عن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم).

وأشاد الوزير فقي بالجيش الوطني والشركاء الدوليين الذين يدعمون الحكومة في حربها على الإرهاب.

ووفق الوكالة "سيطر الجيش الوطني خلال العمليات العسكرية على جميع أوكار الإرهابيين،ويجري حاليًا عمليات تعقب لجمع الجثث والأسلحة الخاصة بالخوارج".

وكانت الوكالة أفادت مساء أمس الجمعة بتمكن قوات الجيش، بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم )، من السيطرة الكاملة على مدينة بريري الاستراتيجية في إقليم شبيلي السفلى، بعد أسبوع من المعارك المستمرة.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.