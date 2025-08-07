القاهرة- مصراوي

قدمت الولايات المتحدة اقتراحاً للحكومة اللبنانية يقضي بنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد وسحب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان، وذلك حسب نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني اطلعت عليها رويترز.

الخطة التي قدمها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة توم باراك، وتناقش في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني الخميس، تمثل أدق الخطوات حتى الآن لنزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، الذي رفض منذ الحرب المدمرة العام الماضي دعوات عدة للنزع.

وقال وزير الإعلام اللبناني بعد اجتماع الحكومة الخميس، إن المجلس أقر أهداف خطة باراك لكنها لم تُناقش بالتفصيل.

الأهداف تشمل إزالة الوجود المسلح للمجموعات غير الحكومية مثل حزب الله، ونشر قوات لبنانية في المناطق الحدودية والداخلية الرئيسية، وضمان انسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة، وتسوية قضايا الأسرى عبر محادثات غير مباشرة، وترسيم دائم لحدود لبنان مع إسرائيل وسوريا.

بدوره، لم يصدر تعقيب فوري من حزب الله، لكن ثلاثة مصادر سياسية أفادوا أن وزراء ومحازبين للحزب وحلفائهم الشيعة انسحبوا من اجتماع مجلس الوزراء رفضاً لمناقشة المقترح وفقا لما نقلته رويترز.

تعرض حزب الله لضربات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في هجوم العام الماضي، ذروة الصراع الذي اندلع في أكتوبر 2023 عندما فتح الحزب النار على مواقع إسرائيلية على الحدود، معلنًا دعمه لحماس في بداية حرب غزة.

تهدف الخطة الأمريكية إلى "تمديد واستقرار" اتفاق التهدئة الذي تم التوسط فيه بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر.

وقال المصدر لرويترز: "تكمن أهمية هذا المقترح في الارتفاع المتزايد للشكاوى حول انتهاكات إسرائيل للتهدئة الحالية، بما في ذلك الغارات الجوية وعمليات الشريط الحدودي، التي قد تؤدي إلى انهيار الوضع الهش الراهن".

المرحلة الأولى: تطلب من الحكومة اللبنانية إصدار مرسوم خلال 15 يومًا يلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025. في هذه المرحلة، ستتوقف إسرائيل عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبَحرية.

المرحلة الثانية: تبدأ فيها لبنان تنفيذ خطة النزع خلال 60 يومًا، مع اعتماد خطة نشر مفصلة للجيش اللبناني لدعم تنفيذ الخطة وإخضاع السلاح لسلطة الدولة. وفي هذه المرحلة، تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من مواقعها في جنوب لبنان، وتفرج عن الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المرحلة الثالثة: خلال 90 يومًا، تنسحب إسرائيل من آخر موقعين من المواقع الخمسة، ويتم تأمين تمويل لبدء إزالة الركام في لبنان وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيدًا لمرحلة الإعمار.

المرحلة الرابعة: خلال 120 يومًا، يتم تفكيك أسلحة حزب الله الثقيلة المتبقية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي هذه المرحلة، تقوم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى بتنظيم مؤتمر اقتصادي لدعم اقتصاد لبنان ومرحلة إعادة الإعمار، ولتطبيق رؤية الرئيس ترامب حول عودة لبنان كدولة مزدهرة وقوية.