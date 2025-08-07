إعلان

فرنسا تواجه أضخم حريق غابات منذ 80 عاما (صور وفيديو)

07:08 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب- محمود الهواري:

تواجه فرنسا واحدة من أسوأ كوارثها البيئية منذ أكثر من 80 عامًا، مع استمرار حريق غابات ضخم في الانتشار جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة عدد من رجال الإطفاء، وتدمير عشرات المنازل والمركبات.

وقالت السلطات المحلية إن الحريق اندلع في منطقة كوربيريه الجبلية جنوب البلاد منذ يوم الثلاثاء، وسرعان ما التهم أكثر من 160 كيلومترًا مربعًا "ما يعادل 16 ألف هكتار" من الغابات، في أكبر حريق تشهده فرنسا هذا العام.

وعلى الرغم من مشاركة أكثر من 2100 رجل إطفاء وعدة طائرات في جهود الإخماد، فإن الحريق لا يزال خارج السيطرة حتى اليوم الخميس.

وأكدت مصادر محلية أن الحريق أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 36 منزلًا بشكل كامل أو جزئي، إضافة إلى احتراق عدد من المباني والمركبات، وانقطاع الكهرباء عن نحو 2500 منزل في المناطق المتضررة.

كما تسبب الحريق في إخلاء عدة قرى، بينما تتواصل أعمال الإنقاذ والإجلاء وسط مخاوف من توسع رقعة النيران. وأسفر الحريق حتى الآن عن وفاة رجل داخل منزله، فيما أُصيب 13 شخصًا بينهم 11 من رجال الإطفاء، وتم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة أشخاص.

وأشارت السلطات إلى أن الطقس الحار والجاف الذي شهدته فرنسا خلال الأسابيع الماضية ساهم في سرعة انتشار النيران، رغم أن انخفاض درجات الحرارة نسبيًا اليوم وتراجع سرعة الرياح ساعدا بشكل طفيف في الحد من تفاقم الوضع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن كريستيان بوجيه، محافظ منطقة أود، قوله: "عمليات الإطفاء لا تزال مستمرة، وما زلنا بعيدين عن السيطرة الكاملة على الحريق".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تُظهر ضخامة الحريق الذي وصفه كثيرون بأنه "كارثي"، بينما تتواصل جهود السلطات المحلية والفرق المختصة لمحاصرته ومنع امتداده إلى مناطق سكنية جديدة.

