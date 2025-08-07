فرنسا تواجه أضخم حريق غابات منذ 80 عاما (صور وفيديو)

كتب- محمود الهواري:

تواجه فرنسا واحدة من أسوأ كوارثها البيئية منذ أكثر من 80 عامًا، مع استمرار حريق غابات ضخم في الانتشار جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة عدد من رجال الإطفاء، وتدمير عشرات المنازل والمركبات.

وقالت السلطات المحلية إن الحريق اندلع في منطقة كوربيريه الجبلية جنوب البلاد منذ يوم الثلاثاء، وسرعان ما التهم أكثر من 160 كيلومترًا مربعًا "ما يعادل 16 ألف هكتار" من الغابات، في أكبر حريق تشهده فرنسا هذا العام.

حريق غابات هائل في أود، جنوب فرنسا 🇫🇷 وصلت النيران إلى مسافات طويلة 🔥🔥🔥



احترق أكثر من 16,000 هكتار، ودُمر 25 منزلاً و40 سيارة⁉️ pic.twitter.com/gtOoVavlx7 — سحاب | sahab (@sahabnews1) August 6, 2025

وعلى الرغم من مشاركة أكثر من 2100 رجل إطفاء وعدة طائرات في جهود الإخماد، فإن الحريق لا يزال خارج السيطرة حتى اليوم الخميس.

وأكدت مصادر محلية أن الحريق أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 36 منزلًا بشكل كامل أو جزئي، إضافة إلى احتراق عدد من المباني والمركبات، وانقطاع الكهرباء عن نحو 2500 منزل في المناطق المتضررة.

الآن حالة طوارئ بسبب حرائق الغابات في فرنسا.



دمر حريق غابات كارثي في أود أكثر من 1500 هكتار حتى مساء الثلاثاء. تم إخلاء عدة قرى، والمنازل معرضة للخطر. مئات من رجال الإطفاء... pic.twitter.com/l151pyRvev — le prince cherchali tipazi (@Prince4295) August 5, 2025

كما تسبب الحريق في إخلاء عدة قرى، بينما تتواصل أعمال الإنقاذ والإجلاء وسط مخاوف من توسع رقعة النيران. وأسفر الحريق حتى الآن عن وفاة رجل داخل منزله، فيما أُصيب 13 شخصًا بينهم 11 من رجال الإطفاء، وتم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة أشخاص.

اندلاع حريق غابات ضخم في إقليم أود (Aude) بجنوب #فرنسا🇨🇵 حيث وصلت ألسنة اللهب إلى ارتفاعات مذهلة، وامتد الحريق حتى الآن على مساحة 16,000 هكتار.

6 أغسطس 2025#الأحداث

6 أغسطس 2025#الأحداث pic.twitter.com/lixXJcW00D — راصد الزلازل والبراكين 2025 (@Hgffkk6) August 6, 2025

وأشارت السلطات إلى أن الطقس الحار والجاف الذي شهدته فرنسا خلال الأسابيع الماضية ساهم في سرعة انتشار النيران، رغم أن انخفاض درجات الحرارة نسبيًا اليوم وتراجع سرعة الرياح ساعدا بشكل طفيف في الحد من تفاقم الوضع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن كريستيان بوجيه، محافظ منطقة أود، قوله: "عمليات الإطفاء لا تزال مستمرة، وما زلنا بعيدين عن السيطرة الكاملة على الحريق".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تُظهر ضخامة الحريق الذي وصفه كثيرون بأنه "كارثي"، بينما تتواصل جهود السلطات المحلية والفرق المختصة لمحاصرته ومنع امتداده إلى مناطق سكنية جديدة.