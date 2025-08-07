مظاهرات للجنود الإسرائيليين المصابين بأمراض نفسية

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات الجنود المصابين بأمراض نفسية يتظاهرون عند وزارة الدفاع للمطالبة بالمساواة والعلاج.

كان خبراء تابعون للأمم المتحدة، دعوا اليوم الخميس، إسرائيل إلى إعادة تمكين النظام الإنساني التابع للأمم المتحدة في قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة الذي يهدد السكان بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات.

وأكد الخبراء على ضرورة السماح بوصول غير مقيد للمنظمات الإنسانية المحايدة إلى القطاع، لضمان تقديم الدعم الحيوي للمدنيين.

وطالب الخبراء جميع الدول بالتحرك الجاد لوقف ما وصفوه بـ"تدمير إسرائيل لشروط الحياة في غزة"، معتبرين أن ما يجري يمثل "حربًا على الإنسانية".

وشددوا على أن على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لإعادة النظام الإنساني إلى القطاع، وضمان حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية.