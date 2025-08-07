إعلان

مظاهرات للجنود الإسرائيليين المصابين بأمراض نفسية

05:11 م الخميس 07 أغسطس 2025

جنود الاحتلال المصابين بأمراض نفسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات الجنود المصابين بأمراض نفسية يتظاهرون عند وزارة الدفاع للمطالبة بالمساواة والعلاج.

كان خبراء تابعون للأمم المتحدة، دعوا اليوم الخميس، إسرائيل إلى إعادة تمكين النظام الإنساني التابع للأمم المتحدة في قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة الذي يهدد السكان بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات.

وأكد الخبراء على ضرورة السماح بوصول غير مقيد للمنظمات الإنسانية المحايدة إلى القطاع، لضمان تقديم الدعم الحيوي للمدنيين.

وطالب الخبراء جميع الدول بالتحرك الجاد لوقف ما وصفوه بـ"تدمير إسرائيل لشروط الحياة في غزة"، معتبرين أن ما يجري يمثل "حربًا على الإنسانية".

وشددوا على أن على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لإعادة النظام الإنساني إلى القطاع، وضمان حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المصابين بأمراض نفسية جنود الاحتلال وزارة الدفاع الاسرائلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم