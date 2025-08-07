إعلان

دعوات نقابية لتجنب دراسة الطب والصيدلة تثير جدلًا في العراق.. ما الأسباب والخلفيات؟

10:59 ص الخميس 07 أغسطس 2025

العراق

بي بي سي

دعت نقابات الأطباء والصيدلة خريجي الثانوية العامة وأهاليهم للتأني والتفكير قبل اختيار تخصص الطب في الجامعة كون البلاد تملك فائضا من الأطباء في شتى التخصصات.

وأثارت الدعوات انقساما واضحا في الشارع العراقي.

وطالب بعض الشباب المقبلين على الجامعات وأهاليهم الحكومة بوضع خطط لاستيعابهم في الكليات العلمية وبناء المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية بدلا من دعوتهم لعدم دراسة الطب.

ورأى طلاب آخرون أن دراسة الطب مستهلكة جدا ولا توفر لهم فرص عمل بعد التخرج.

BBC

