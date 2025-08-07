بي بي سي

دعت نقابات الأطباء والصيدلة خريجي الثانوية العامة وأهاليهم للتأني والتفكير قبل اختيار تخصص الطب في الجامعة كون البلاد تملك فائضا من الأطباء في شتى التخصصات.

وأثارت الدعوات انقساما واضحا في الشارع العراقي.

وطالب بعض الشباب المقبلين على الجامعات وأهاليهم الحكومة بوضع خطط لاستيعابهم في الكليات العلمية وبناء المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية بدلا من دعوتهم لعدم دراسة الطب.

ورأى طلاب آخرون أن دراسة الطب مستهلكة جدا ولا توفر لهم فرص عمل بعد التخرج.