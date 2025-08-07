كوريا الجنوبية: تعليق احتجاز الرئيس السابق بسبب رفضه الشديد للتنفيذ

سول- (أ ش أ)

أعلن فريق المستشار الخاص الكوري الجنوبي، برئاسة مين جونغ-كي، اليوم الخميس، تعليق تنفيذ أمر احتجاز الرئيس السابق المسجون يون سيوك-يول واستدعائه للاستجواب بشأن مزاعم التدخل في الانتخابات، وذلك بسبب مخاوف من تعرضه لإصابة نتيجة رفضه العنيد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أكد فريق المستشار الخاص المكلّف بالتحقيق في مزاعم فساد متعددة تتعلق بالسيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي، أنه قرر تعليق تنفيذ أمر احتجاز الرئيس السابق يون سيوك-يول، وذلك بعد نحو ساعتين من وصوله إلى مركز احتجاز سول في مدينة أويوانغ، جنوب العاصمة، لمحاولة تنفيذ المذكرة.

وتُعد هذه ثاني محاولة لتنفيذ أمر احتجاز يون لاستجوابه، بعد فشل المحاولة الأولى يوم الجمعة الماضي، حينما قاوم الرئيس السابق رجال الأمن بالاستلقاء على أرضية زنزانته مرتديًا ملابسه الداخلية فقط.

ويواجه يون وزوجته كيم كيون-هي اتهامات بتلقي خدمات استطلاع رأي مجانية من الوسيط السياسي ميونغ تيه-كيون قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وذلك مقابل دعم ترشيح النائبة السابقة عن حزب "سلطة الشعب"، كيم يونغ-سون، في انتخابات تكميلية للجمعية الوطنية في وقت لاحق من العام نفسه.