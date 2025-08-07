طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الرسوم الجمركية المتبادلة دخلت حيز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة 7 أغسطس.

قال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": إن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ منتصف الليل، وقدر أن الرسوم ستضخ "مليارات الدولارات" في الاقتصاد الأمريكي، معظمها من دول أساءت استغلال العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة لسنوات وفق تعبيره.

كتب ترامب: "أنه منتصف الليل، تتدفق الآن مليارات الدولارات من التعريفات الجمركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي الأول من أغسطس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية تتراوح بين 15% و41% على أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي، وفقا لروسيا اليوم.

وفرضت أعلى الرسوم الجمركية على دول مثل: "سوريا 41%، ولاوس 40%، وميانمار 40%، وسويسرا 39%، والعراق 35%، وصربيا 35%.