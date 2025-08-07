ترامب يتبرع براتبه الرئاسي لدعم أعمال التجديد في البيت الأبيض



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبرعه براتبه الرئاسي، قائلا إن الأموال ستستخدم لدعم أعمال التجديد الجارية في البيت الأبيض.

وفي منشور له على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب، إن أول راتب له قد أرسل إلى الجمعية التاريخية للبيت الأبيض للمساعدة في ما وصفه بالتحديثات الضرورية للغاية للقصر الرئاسي.

وتشمل أعمال التجديد، بحسب التقارير، تجديدا شاملا لحديقة الورود، بالإضافة إلى خطط لبناء قاعة رقص جديدة كبيرة في الموقع.

وأكد ترامب، أن هذه المشاريع جزء من جهوده الأوسع للحفاظ على البيت الأبيض وتحديثه.

كما قال إنه "الرئيس الوحيد "ربما باستثناء جورج واشنطن" الذي تبرع براتبه بالكامل أثناء توليه منصبه".

ومع ذلك، تظهر السجلات التاريخية أن الرئيسين السابقين هربرت هوفر وجون إف كينيدي تبرعا أيضا برواتبهما الرئاسية.

وتلعب الجمعية التاريخية للبيت الأبيض، وهي منظمة خاصة غير ربحية، دورا رئيسيا في الحفاظ على تاريخ البيت الأبيض وسلامته الجمالية من خلال جمع التبرعات والإشراف على مشاريع الترميم، وفقا لروسيا اليوم.