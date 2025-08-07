ترامب: إذا حاولت إيران استعادة قدرتها النووية فالولايات المتحدة ستعود



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مرة أخرى إذا حاولت طهران استعادة برنامجها النووي

قال ترامب خلال تصريحات للصحفيين: "لقد أوقفنا الحروب في الشرق الأوسط بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأضاف: "قد يقولون إنهم سيبدأون من جديد، لكن هذه ستكون خطوة خطيرة جداً بالنسبة لهم لأننا سنعود"، مؤكدا أنه "بمجرد أن يبدأوا، سنعود. وأعتقد أنهم يدركون ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن إسرائيل شنت عملية عسكرية ضد إيران ليل 13 يونيو، وردت إيران بهجوم مضاد في غضون 24 ساعة.

ودخلت الولايات المتحدة الصراع بعد تسعة أيام من التصعيد، حيث ضربت منشآت نووية إيرانية في فردو ونطنز وأصفهان.

وفي مساء 23 يونيو، هاجمت إيران قاعدة العيديد الجوية الأمريكية في قطر، الأكبر في الشرق الأوسط. بعد ذلك أعلن ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على هدنة دخلت حيز التنفيذ في 24 يونيو.