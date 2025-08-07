

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إننا نعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا وقد أجرينا محادثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب: "أن هناك فرصة جيدة لعقد اجتماع قريبا جدا ولم يحدد بعد موعدا للقاء بوتين"، مضيفا أن هناك احتمال كبير جدا أن نكون قد وصلنا إلى نهاية الطريق بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال: "إنني لا أسمي ما توصلنا إليه مع الرئيس بوتين اختراقا، لكن أنا هنا من أجل وقف الحرب في أوكرانيا ووقف الموت".

وقال ترامب: "لقد قمنا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وهذا يقلل من المخاطر في الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب: "كان من الممكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا في غضون شهرين وربما أقل وتم القضاء على قدراتها النووية تماما فمنعنا إيران من المضي قدما نحو امتلاك سلاح نووي".

وتابع، أوقفنا حروبا في الشرق الأوسط من خلال منع إيران من الحصول على سلاح نووي، زاعما أن إيران كانت مصدر الكراهية.

ويعتقد ترامب أن الضربات الأمريكية ستحدث فرقا في السنوات القادمة.

وقال ترامب، إننا نحاول أن نعزز الصناعات الوطنية وسنقدم حوافز، قائلا: "بدأنا في تشييد العديد من المصانع ومحطات الطاقة ونتوقع نموا غير مسبوق.

وتابع، أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الرسوم الجمركية وفرضنا على الهند رسوما بقيمة 50%، مضيفا: "سترون الكثير من العقوبات الثانوية تفرض على الهند بسبب شرائها النفط الروسي"، وفقا للغد.

وقال ترامب: "قد نفرض رسوما جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي".