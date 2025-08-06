تعليقًا على رسوم ترامب الإضافية.. الهند: سنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الهندية في بيان، الأربعاء، عن أسفها الشديد لاختيار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على نيودلهي.

وأكدت الخارجية الهندية، أن الإجراءات الأمريكية غير عادلة وليست مبررة ومنطقية، متعهدة باتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها الوطنية.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، لفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الهندية بنسبة 25% بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم التي تفرضها واشنطن على حليفتها الآسيوية إلى 50%.

وستدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق خلال 21 يوما بعد توقيع الأمر التنفيذي، وهو ما يعني منح كل من الهند وروسيا وقتا للتفاوض مع الإدارة الأمريكية بشأن هذه الرسوم.