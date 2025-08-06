إعلان

لمواجهة فيروس شيكونجونيا.. الصين تستنفر وتطلق حملة موسعة لتعقّب البعوض بالطائرات

12:59 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دفع تفشي فيروس شيكونجونيا في الصين السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية تراوحت ما بين استخدام شبكات منع البعوض وسحب المبيدات، وهددت بفرض غرامات على الأشخاص الذين لا يحركون المياه الراكدة كما أرسلت مسيرات لتعقب الأراضي التي تتكاثر فيها الحشرات.

وتم تسجيل ما يربو على 7000 حالة من المرض حتى اليوم الأربعاء، تتركز بشكل كبير في مركز فوشان الصناعي، قرب هونج كونج، التي سجلت حالة إصابة واحدة، ويبدو أن عدد الحالات الجديدة يتراجع ببطء، بحسب السلطات.

وينتقل فيروس تشيكونجونيا عن طريق البعوض ويسبب الحمى وآلام في المفاصل، ويشبه حمى الضنك، ويواجه الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بحالات صحية مسبقة خطرا أكبر جراء الإصابة به.

وأظهر التلفزيون الرسمي عمالا يرشون المبيدات حول شوارع المدينة والمناطق السكنية ومواقع البناء ومناطق أخرى قد يخالط فيها السكان البعوض الحامل للفيروس الذي يتكاثر في المياه الراكدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيروس شيكونجونيا الصين الحشرات البعوض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل