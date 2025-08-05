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أكسيوس: واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة

10:32 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

ترامب وويتكوف

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وكالات

قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن ترامب وويتكوف بحثا أمس خططا لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضاف الموقع نقلا عن المسؤولين، أن واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة لأن إسرائيل لا تتعامل معها بشكل مناسب.

وتابع الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي أن مشكلة الجوع في غزة تتفاقم، وأن ترامب لا يحب ذلك ولا يريد أن يموت الأطفال جوعا، موضحا أن بعض مسؤولي إدارة ترامب بدأوا يشعرون بالقلق إزاء اقتراح نتنياهو توسيع نطاق الحرب.

وقال الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أثار خلال زيارة ويتكوف إمكانية توسيع نطاق الحرب بغزة وناقشها مع البيت الأبيض.

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قطاع غزة دونالد ترامب ستيف ويتكوف إسرائيل واشنطن
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