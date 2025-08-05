وكالات

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، أثار يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجدل فيما يتعلق بالرد على الانتقادات الموجهة لوالده بسبب حرب غزة.

وردّ يائير نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على ما كتب يوسي يهوشواع، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عبر منصة "إكس"، في منشور انتقد فيه قرار حكومة الاحتلال احتلال قطاع غزة.

وقال يهوشواع: "إذا كان نتنياهو مهتمًا فعلًا باتخاذ القرار الدراماتيكي والمثير للانقسام داخل الرأي العام الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة والمخيمات الوسطى، فعليه أن يقف ويوضح الثمن المتوقع من حيث أرواح الأسرى والجنود الذين سيسقطون، وأن يعلن تحمله المسؤولية الكاملة، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي".

ليرد عليه يائير، قائلًا: "إذا كان من أملى عليك هذه التغريدة هو من نظن، فهذه تمرد ومحاولة انقلاب عسكري تليق بجمهورية موز في أمريكا الوسطى خلال السبعينيات. هذا إجرامي تمامًا".

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نجل نتنياهو يقصد أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، هو من أملى على الصحفي نشر هذه التغريدة.

ويرفض رئيس الأركان الإسرائيلي احتلال كامل لغزة، قائلًا إنه لن يسمح بعمليات عسكرية تعرض حياة الأسرى في القطاع للخطر.