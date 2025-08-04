بعد ارتفاع الحرارة إلى 42 درجة.. إسبانيا تسجل حالة وفاة بسبب الحر

مدريد - (د ب أ)



أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الاثنين، وفاة رجل يبلغ من العمر 85 عاماً مع بدء الموجة الحرارية الرسمية الثانية لهذا العام، فيما تواصل درجات الحرارة ارتفاعها.



وتوفي الرجل في باداخوز بمنطقة إكستريمادورا غربي البلاد، حيث وصلت درجة الحرارة اليوم الاثنين، إلى 42 درجة مئوية (أعلى درجة سُجلت على مستوى البلاد) وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الإسبانية.



وقالت السلطات إنه تم تسجيل درجة حرارة مماثلة في قرطبة بمنطقة أندلوسيا الجنوبية.

وفي العاصمة مدريد، التي وصلت الحرارة فيها إلى 39 درجة، سعى السكان للاحتماء من الحر في الحدائق باستخدام المظلات أو القمصان لتغطية رؤوسهم.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من موجة حر بعد تجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من جنوب ووسط وغرب البلاد اليوم الاثنين.