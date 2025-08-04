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انقسام داخل إسرائيل.. خلاف بين القيادتين السياسية والعسكرية بشأن حرب غزة

06:29 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الحكومة الإسرائيلية أرشيفية

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وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلاً عن مصادر مطلعة بوجود خلافات واضحة بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بشأن كيفية المضي قدماً في حرب غزة.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها للصحيفة، أن مسؤولي الجيش يفضلون استراتيجية تطويق مناطق سيطرة حركة حماس، في حين يدعو وزراء متشددون إلى شن عملية احتلال شامل لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه سيعقد اجتماعًا للمجلس الأمني المصغر هذا الأسبوع لإصدار توجيهات واضحة للجيش بشأن الخطوات القادمة في قطاع غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأكد نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة على ضرورة الاستمرار في القتال المشترك لتحقيق أهداف العملية العسكرية، والتي تتمثل في "هزيمة العدو، تحرير الأسرى، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد مستقبلي."

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بنيامين نتنياهو انقسام داخل إسرائيل حرب غزة خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل حركة حماس
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