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نتنياهو: يجب أن نواصل القتال في غزة

04:30 م الإثنين 04 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه سيصدر تعليمات للجيش خلال عقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر هذا الأسبوع حول كيفية المضي قدمًا في غزة لتحقيق أهداف الحرب.


وأضاف نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة، "يجب أن نواصل القتال معًا لتحقيق أهداف الحرب " وهي"هزيمة العدو وتحرير أسرانا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا".


وفي وقتٍ سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة وسط جمود المفاوضات.


وقال مصدر سياسي، إن "نتنياهو يعمل على تحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس بالتوازي مع حسم عسكري"، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس".

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بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة
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