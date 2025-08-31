إعلان

بعد الاغتيالات في اليمن.. تشديد الحراسة الأمنية على نتنياهو ووزير دفاعه

11:17 م الأحد 31 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن جهاز الشاباك شدد الحراسة على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بعد الاغتيالات في اليمن.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، مساء السبت، أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر الحوثيون في بيان أن أحمد الرهوي قُتل في غارة نُفذت يوم الخميس في صنعاء، إلى جانب عدد من الوزراء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، الخميس، إنه "استهدف بدقة هدفاً عسكرياً تابعاً لنظام الحوثيين الإرهابي في منطقة صنعاء باليمن".

وأوضح بيان الحوثيين أن الرهوي، الذي يشغل منصب رئيس وزراء الحكومة التابعة للحوثيين منذ أغسطس 2024، استُهدف برفقة عدد من أعضاء حكومته أثناء ورشة عمل دورية عقدتها الحكومة لتقييم أنشطتها وأدائها خلال العام المنصرم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو حكومة اليمن يسرائيل كاتس حراسة نتنياهو الحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة