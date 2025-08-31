زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب شرق أفغانستان

وكالات

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بوقوع زلزال اليوم الأحد، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق أفغانستان.

وقال المركز الألماني، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كم، في البداية عند 34.61 درجة شمالا وخط طول 70.80 درجة شرقا.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة هز مدينة فالمي في ولاية نيفادا، على عمق 8.1 كيلومتر.

وفي 19 يوليو، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب شمال إيران، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق 3 كيلومترات.

وفي 16 يوليو، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالًا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر هز شبه جزيرة ألاسكا، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأصدر نظام التحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" الأمريكي تحذيرًا من احتمال حدوث موجات مد في أجزاء من ألاسكا عقب الزلزال.

وفي 15 يوليو، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض "جي.إف.زد"، إن زلزالًا بلغت قوته 5.8 درجة هز لوزون في الفلبين، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.