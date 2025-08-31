وكالات

دعت النائبة ألكسندرا أوكاسيو كوررتيز، عضوة في "الفرقة (لقب غير رسمي لمجموعة من أعضاء الكونجرس)" إلى التبرع لحملتها عبر رسالة بريد إلكتروني وصفت فيها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأنه "ملئ بالهراء".

وخلال زيارته لمصنع "ميد سيتي ستيل" لإنتاج وتوزيع منتجات الحديد في مدينة لاكروس، بالقرب من حدود ولاية مينيسوتا، استذكر نائب الرئيس محادثة طريفة مع الرئيس دونالد ترامب، ذكر فيها اسم النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز.

فانس، البالغ من العمر 41 عاما، أثار ضحك الحضور قائلا: "كنت أتناول العشاء مع الرئيس بالأمس، وقال لي: جي دي، لقد نجحت في دفع الديمقراطيين للدفاع عن الفوضى".

وأضاف مازحا: "الأمر مضحك حقا، لو أعلن ترامب غدا أنه يعشق القطط، لربما خرجت أوكاسيو كورتيز لتقول إن القطط كارثة"، في إشارة إلى النائبة الديمقراطية البالغة 35 عاما، العضوة بـ"الفرقة".

في المقابل، ردت حملة أوكاسيو كورتيز بعد ساعات، منتقدة فانس بشدة: "لقد عقد تجمعا في ويسكونسن وروّج لادعاءات كاذبة ضد ألكسندريا".

ونشرت الحملة تعليقا على منصة "إكس" جاء فيه: "جي دي، أنت مجرد تابع مخلص، لو قال ترامب إن القطط تُؤكل، لكنت طلبت منه طريقة التحضير".

وأتبعت ذلك برسالة إلكترونية تدعو أنصارها للتبرع بـ5 دولارات لدعم معركتها ضد ما وصفته بـ"هيمنة الأثرياء"، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".

من جانبها، علقت كيرستن بيلس، المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في تصريح للصحيفة: "لا غرابة أن تلجأ أوكاسيو كورتيز إلى هجمات رخيصة، فشعبية الديمقراطيين في الحضيض لأنهم تخلوا عن العمال الأمريكيين لدعم الفوضى وحقوق المهاجرين غير الشرعيين".

لم تكن هذه المواجهة الأولى بين السياسيين، فقد سبق لفانس أن وصف ترشح أوكاسيو كورتيز المحتمل للرئاسة في 2028 بأنه "كابوس حقيقي".