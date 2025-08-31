إعلان

بريطانيا: لامي سيبلغ البرلمان بنيّة الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين

08:54 م الأحد 31 أغسطس 2025

ديفيد لامي وزير خارجية بريطانيا

وكالات

قالت صحيفة "الجارديان"، الأحد، إن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي سيبلغ البرلمان أن لندن لا تزال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لامي سيؤكد أمام البرلمان أن إسرائيل لم تبد أي إشارة لتلبية مطالب الحكومة البريطانية.

وفي أواخر يوليو الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، إذا لم تُنه إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، ولم تلتزم بخطوات جدية نحو تحقيق السلام.

وجاءت تصريحات لامي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، خلال مشاركته في مؤتمر دولي يُعقد في مقر الأمم المتحدة، ويهدف إلى دعم تنفيذ حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ديفيد لامي الخارجية البريطانية الاعتراف بفلسطين
