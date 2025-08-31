في عيد ميلاده الـ40.. صور لطفولة ولي العهد السعودي تثير تفاعلا واسعا

وكالات

أثارت مقاطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا، حيث جاءت في إطار الاحتفال بعيد ميلاده الـ40 الذي يحل اليوم الأحد.

القائد الملهم ٤٠ عام🇸🇦❤️ pic.twitter.com/XgSOLCHTw7 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 30, 2025

وفي 21 يونيو 2017، أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا للأمير محمد بن نايف آل سعود.

وقبل ذلك، عمل بن سلمان مستشارا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، ثم انتقل وهو في المرتبة الـ11 ليكون مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض، وكذلك أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية، وكذا مستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

يوافق اليوم #ميلاد_ولي_العهد_40 عام .



في ظلك أصبح العالم يحترم ماضينا ويقدّر موروثنا ويهاب حاضرنا ويخاف من مستقبلنا ، وينعم بلادنا في طفرة سياسية واقتصادية وتنموية جعلت المواطن السعودي بمكانة تليق به ، وترتقي إلى ما قمتم به من أعمال ومشاريع عظيمة pic.twitter.com/jKVvXDFwBa — محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) August 30, 2025

لاحقا، انتقل بن سلمان للعمل مشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد، وفي 20 أبريل 1434هـ، عُيّن رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير، وعضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

اليوم 31 أغسطس 2025م،

وفيه أصبح عمر ولي العهد الأمين

الأمير #محمد_بن_سلمان 40 عاماً.

نسأل الله له عمراً مديداً، وعيشاً رغيداً، وعملاً سديداً، وأن يحفظه المولى العزيز.#محمد_بن_سلمان_40_عام#ميلاد_القائد pic.twitter.com/TjArh38BoP — تاريخ آل سعود Al Saud History (@Alsaud_History) August 30, 2025

يشغل الأمير محمد بن سلمان منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، وهو حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود (الثاني على دفعته)، وكان ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة.