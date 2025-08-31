إعلان

في عيد ميلاده الـ40.. صور لطفولة ولي العهد السعودي تثير تفاعلا واسعا

07:51 م الأحد 31 أغسطس 2025

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

background

وكالات
أثارت مقاطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا، حيث جاءت في إطار الاحتفال بعيد ميلاده الـ40 الذي يحل اليوم الأحد.

وفي 21 يونيو 2017، أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا للأمير محمد بن نايف آل سعود.

وقبل ذلك، عمل بن سلمان مستشارا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، ثم انتقل وهو في المرتبة الـ11 ليكون مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض، وكذلك أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية، وكذا مستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

لاحقا، انتقل بن سلمان للعمل مشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد، وفي 20 أبريل 1434هـ، عُيّن رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير، وعضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

يشغل الأمير محمد بن سلمان منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، وهو حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود (الثاني على دفعته)، وكان ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
