في عيد ميلاده الـ40.. صور لطفولة ولي العهد السعودي تثير تفاعلا واسعا
أثارت مقاطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا، حيث جاءت في إطار الاحتفال بعيد ميلاده الـ40 الذي يحل اليوم الأحد.
القائد الملهم ٤٠ عام🇸🇦❤️ pic.twitter.com/XgSOLCHTw7— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 30, 2025
وفي 21 يونيو 2017، أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا للأمير محمد بن نايف آل سعود.
#محمد_بن_سلمان_40_عام #ميلاد_القائد— نوال 🇸🇦 (@Nawwal236606) August 30, 2025
31 أغسطس يصادف يوم ميلاد سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان ،
عام سعيد وعمر مديد الله يديم عزك ويطوّل بعمرك ❤️#محمد_بن_سلمان #ميلاد_ولى_العهد_40 pic.twitter.com/dIuSLomBFt
وقبل ذلك، عمل بن سلمان مستشارا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، ثم انتقل وهو في المرتبة الـ11 ليكون مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض، وكذلك أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية، وكذا مستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.
يوافق اليوم #ميلاد_ولي_العهد_40 عام .— محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) August 30, 2025
في ظلك أصبح العالم يحترم ماضينا ويقدّر موروثنا ويهاب حاضرنا ويخاف من مستقبلنا ، وينعم بلادنا في طفرة سياسية واقتصادية وتنموية جعلت المواطن السعودي بمكانة تليق به ، وترتقي إلى ما قمتم به من أعمال ومشاريع عظيمة pic.twitter.com/jKVvXDFwBa
لاحقا، انتقل بن سلمان للعمل مشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد، وفي 20 أبريل 1434هـ، عُيّن رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير، وعضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.
اليوم 31 أغسطس 2025م،— تاريخ آل سعود Al Saud History (@Alsaud_History) August 30, 2025
وفيه أصبح عمر ولي العهد الأمين
الأمير #محمد_بن_سلمان 40 عاماً.
نسأل الله له عمراً مديداً، وعيشاً رغيداً، وعملاً سديداً، وأن يحفظه المولى العزيز.#محمد_بن_سلمان_40_عام#ميلاد_القائد pic.twitter.com/TjArh38BoP
يشغل الأمير محمد بن سلمان منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، وهو حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود (الثاني على دفعته)، وكان ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة.
31 أغسطس #ميلاد_القائد ميلاد رؤية ونهضة أمة🇸🇦— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) August 30, 2025
31 أغسطس ماجانا ولد .. جانا بلد🇸🇦
31 أغسطس ميلاد الرجل الذي غير مجرى التاريخ ، وصنع الامجاد وحقق المستحيل وجعل طموحنا عنان السماء💚🇸🇦
.#محمد_بن_سلمان_40_عام pic.twitter.com/okLR9Ksv6y
