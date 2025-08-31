إعلان

الصحة الفلسطينية: موجة شديدة من الإنفلونزا تصيب أطفال غزة

02:38 م الأحد 31 أغسطس 2025

اطفال غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة - ( د ب أ )

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن موجة شديدة من الإنفلونزا تصيب أطفال غزة.

وقالت صحة غزة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الأقسام الطبية تكتظ بالمصابين، داعية إلى توفير الأدوية اللازمة لهذا الفيروس.

وعزا الدكتور أحمد الفرا مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة بمجمع ناصر الطبي السبب في الانتشار الواسع لفيروس الأنفلونزا هذا العام إلى نقص جهاز المناعة لدى الأطفال بسبب عدم توفر الغذاء اللازم لمكافحته مثل البصل والثوم وعصير الليمون الطبيعي وأيضا مشتقات فيتامين سي الطبيعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة الفلسطينية الإنفلونزا أطفال غزة مجمع ناصر الطبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية