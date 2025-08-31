رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارة إلى جنوب أفريقيا خوفًا من الاعتقال

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوكالة اليهودية، اللواء احتياط دورون ألموج، اضطر لإلغاء زيارة كانت مقررة له إلى جنوب إفريقيا خوفًا من أن تسعى جهات مناهضة لإسرائيل لاستصدار أمر اعتقال بحقه.

وسعى ناشطون مناهضون لإسرائيل في عدة دول إلى اعتقال جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على غزة.