كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و82 ألفا و140 فردا، من بينهم 810 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11151 دبابة، منها دبابتان أمس السبت، و23212 مركبة قتالية مدرعة، و32199 نظام مدفعية، و1476 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1213 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و55062 طائرة مسيرة، و3664 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و60305 من المركبات وخزانات الوقود، و3952 من وحدات المعدات الخاصة.