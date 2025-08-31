خلال 24 ساعة.. 85 شهيدًا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

استشهد 85 شهيدًا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر أمس السبت حتى الآن.

أعلن مستشفى العودة بالنصيرات، أنه استقبل 13 مصابًا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات جنوب منطقة وادي غزة، وسط القطاع.

وقال المستشفى، في بيان: "استقلبنا 13 إصابة جراء استهداف الاحتلال مواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات بشارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة، وسط القطاع"، وفقا للغد.

واستشهد فلسطينيين جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة تل الهوى بمدينة غزة.

ويستمر الاحتلال في إراقة دماء الفلسطينيين، إذ قام جيش الاحتلال باستهداف خيمة للنازحين في منطقة تل الهوى بالمنطقه جنوب غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابه آخرين، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، غربي المدينة.

وشهد حي الرمال في مدينة غزة، مساء السبت، مجزرة جديدة، راح ضحيتها 8 أشخاص معظمهم من الأطفال.

واستهدف جيش الاحتلال بناية سكنية بمحيط ملعب فلسطين في حي الرمال، فيما أكد الدفاع المدني أن شهداء كُثر مازالوا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإغاثة الوصول إليهم.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن هدف الهجوم على حي الرمال هو أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام.

كما استشهد 11 فلسطينيًّا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، في مجزرة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في حي النصر، غربي مدينة غزة.