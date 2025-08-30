إعلان

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بانفجار قنبلة في جنوب غزة

09:11 م السبت 30 أغسطس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين من لواء جولاني اليوم في خان يونس جنوبي غزة جراء انفجار قنبلة يدوية في حادث عملياتي.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إنها دمرت أمس ناقلة جند إسرائيلية بعبوة أرضية بمحيط جامعة غزة جنوب حي الزيتون، مشيرة إلى أن عناصرها رصدت هبوط مروحيات للإجلاء.

وأكد نقيب احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن رفض الخدمة في غزة هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل.

وأشار الضابط الإسرائيلي، إلى أن جنود وضباط جيش الاحتلال يقاتلون لأن قادتهم لم يخططوا للتوقف أبدا، مؤكدا أن غزة أصبحت منطقة بلا قانون والمساءلة شبه معدومة للجنود.

وشدد الضابط الإسرائيلي، على أن لا مستقبل لإسرائيل مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهورة التي تنكر حدود قوتها، موضحا أن خطة إعادة احتلال غزة إدمان احتلال من حكومة لا تعرف إلا التدمير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل جنود إسرائيليين انفجار قنبلة غزة احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر