شائعة "ترامب ميت" تهز المنصات.. وصور تكشف الحقيقة |التفاصيل الكاملة

كتب - محمد جعفر:

مع الساعات الأولى من صباح السبت، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بوسم غريب ولافت: "ترامب ميت"، وفي غضون ساعات، تصدر الوسم قائمة الأكثر تداولًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ليصبح "التريند العالمي"، وسط سيل من التساؤلات والقلق بشأن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي غاب عن الأضواء لثلاثة أيام متواصلة، في سابقة لم يعتد عليها متابعوه.

آخر ظهور مثير للتساؤلات

ترامب شوهد للمرة الأخيرة في 24 أغسطس، حين ظهر في ناديه للغولف بولاية فرجينيا برفقة لاعب البيسبول السابق روجر كليمنس، بعدها، ترأس في 26 أغسطس اجتماعًا وزاريًا متلفزًا بالبيت الأبيض، لكن منذ ذلك الحين، خلت أجندته من أي أنشطة علنية، ما غذّى الشائعات التي اجتاحت الإنترنت تحت عناوين مثل: "هل مات ترامب؟، و"وفاة ترامب".

تصريحات نائبه تثير العاصفة

المفاجأة الأكبر جاءت من نائبه جاي دي فانس، الذي صرّح في 27 أغسطس بأنه "مستعد لتولي الرئاسة في حال وقوع مأساة مروعة"، تصريح بدا عابرًا لكنه صبّ الزيت على نار الجدل، خصوصًا مع تزامنه مع تداول صور أظهرت كدمة واضحة على يد ترامب اليمنى خلال اجتماعاته الأخيرة، ما جعل كثيرين يربطون بين كلام فانس وحالة الرئيس الصحية.

نائب الرئيس جي دي فانس :



"واثق جدًا من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيكمل ما تبقى من ولايته، وسيحقق إنجازات عظيمة للشعب الأمريكي، وإذا وقعت، لا سمح الله، مأساة مروعة، فلا أجد تدريبًا عمليًا أفضل مما تلقيته خلال المئتي يوم الماضية مع الرئيس". pic.twitter.com/Ej8wVzzCLH — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) August 28, 2025

جدل الكدمات الغامضة

أظهرت صور حديثة لترامب خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي مساء الإثنين الماضي، كدمة كبيرة تغطي جزءًا واسعًا من يده اليمنى، ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من وقع الأمر، مؤكّدًا أن الكدمات "طبيعية" نتيجة كثرة مصافحاته اليومية للناس، إلا أن الشكوك لم تتبدد.

ومن جانبها لم تصمت الصحافة الأمريكية وتناولت العديد من الصحف تقارير بشأن الحالة الصحية للرئيس ترامب، ومنها صحيفة إيكونوميك تايمز، التي أشارت إلى أن صورًا لاحقة أظهرت كدمة جديدة أصغر على يده اليسرى أثناء عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف بفرجينيا.

صور مع الأحفاد تخمد الشائعات

وبعد ساعات من الجدل الكبير الذي اجتاح المنصات بشأن وفاة ترامب بالتزامن مع صمت البيت الأبيض وغياب الرئيس عن الأضواء، ظهرت صور جديدة للرئيس ترامب مساء السبت كشفت الحقيقة وأخمدت الشائعات، حيث ظهر ترامب برفقة أحفاده استعدادا لرحلة جماعية إلى ملعب الغولف، وهي الصور التي ساهمت بدورها إلى حد ما في تبديد موجة الشائعات، وإن ظلّ الجدل حول صحته قائمًا مع استمرار تداول مقاطع وتحليلات عن "الكدمات الغامضة".