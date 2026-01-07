إعلان

بقوة 6.4 درجات.. زلزال يضرب سواحل جنوب الفلبين

كتب : مصراوي

06:46 ص 07/01/2026

زلزال الفلبين

وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة سواحل جنوب الفلبين، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لكن لم يصدر أي تحذير من تسونامي أو تقارير فورية عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال الذي سجّلته الوكالة الأمريكية في البداية بقوة 6.7 درجات، على عمق 58.5 كيلومترا وعلى مسافة نحو 27 كيلومترا شرق بلدة سانتياجو في جزيرة مينداناو.

وقال ناش باراجاس، وهو مسعف في مقاطعة دافاو الشرقية، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف: "كان هناك اهتزاز رأيت بعض السيارات تتحرك، لكنني أعتقد أن ذلك كان لفترة قصيرة فقط، حوالي 5 ثوان".

وتعرّض شرق مينداناو لزلزالين بلغت قوتهما 7.4 و6.7 درجات في أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وقبل ذلك بأيام، أسفر زلزال بلغت قوته 6.9 درجات عن مقتل 76 شخصا كما دمّر أو ألحق أضرارا بـ72 ألف منزل في مقاطعة سيبو في وسط الفلبين، وفقا للأرقام الحكومية.

وتقع الزلازل بوتيرة شبه يومية في الفلبين الواقعة على ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي الكثيف يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ، وفقا لسكاي نيوز.

