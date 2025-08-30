إعلان

الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء

05:55 م السبت 30 أغسطس 2025

الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء

القاهرة - (أ ب)

قالت جماعة أنصار الله الحوثي، اليوم السبت، إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر الحوثيون في بيان أن أحمد الرهوي قُتل في غارة نُفذت يوم الخميس في صنعاء، إلى جانب عدد من الوزراء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، الخميس، إنه "استهدف بدقة هدفاً عسكرياً تابعاً لنظام الحوثيين الإرهابي في منطقة صنعاء باليمن".

وأوضح بيان الحوثيين أن الرهوي، الذي يشغل منصب رئيس وزراء الحكومة التابعة للحوثيين منذ أغسطس 2024، استُهدف برفقة عدد من أعضاء حكومته أثناء ورشة عمل دورية عقدتها الحكومة لتقييم أنشطتها وأدائها خلال العام المنصرم.

