اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الإيراني

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات مع نظرائه من الدول الأوروبية E3، والمسئولين في إيران والولايات المتحدة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار الأيام الأخيرة.

وجاءت الاتصالات في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم جهود خفض التصعيد، وذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن هذه الاتصالات تأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها مصر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووي الإيرانى، ومنع التصعيد وتخفيف حدة الأزمة، خاصةً فى أعقاب تفعيل "آلية إعادة فرض العقوبات" الأممية من خلال مجلس الأمن.