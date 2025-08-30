5 نواب ديمقراطيين يوجهون رسالة لوزير الخارجية الأمريكي بشأن غزة

وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن 5 نواب ديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعون وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لاستخدام نفوذ واشنطن لمساعدة من يواجهون المجاعة بغزة، مشيرة إلى أنهم طالبوا بزيادة هائلة في إمدادات حليب الأطفال والمساعدات إلى غزة.

كما أكد النواب في رسالتهم لروبيو، أنه لا ينبغي أن يواجه الأطفال اليأس والمعاناة التي نشهدها بغزة، ودعوا إلى إعادة فتح كل المعابر المؤدية لغزة فورًا لإدخال المساعدات.

وفي وقتٍ سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والتي ستتضمن مؤتمرًا دوليًا حول حل الدولتين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور المؤتمر الأممي الخاص بحل الدولتين"، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفته بمحاولات "تجاوز المفاوضات عبر اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك جهود الحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".