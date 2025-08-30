إسرائيل تهاجم بلجيكا بسبب دعمها للفلسطينيين

وكالات

رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منشور لنظيره البلجيكي الذي ندد فيه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية منع منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.



وقال ساعر لوزير الخارجية البلجيكي: "دعمك الأعمى وغير المتوازن للفلسطينيين يخدم فقط مصالح (الإرهابيين) وليس السلام".



واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن دعم دولة فلسطينية هو بوضوح "دعم لدولة إرهابية" وأساس لمزيد من الهجمات على إسرائيل، وفق تعبيره.



وأضاف ساعر أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الأمريكية للسلطة الفلسطينية التي تشن حربًا وصفها بـ"القانونية" ضد إسرائيل.



وجاء ذلك ردًا على المنشور الذي كتبه وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، والذي قال فيه إن قرار الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات للممثلين الفلسطينيين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أمرٌ مؤسفٌ للغاية، ويُمثل "ضربةً" للدبلوماسية.



وأضاف بريفو، أنه في وقتٍ يشهد زخمًا متجددًا نحو حل الدولتين، مع تعهداتٍ ملموسة ودعمٍ دولي متزايد، فإن عرقلة الصوت الفلسطيني ليست ظالمةً فحسب، بل هي أيضًا غير مُجدية، مشددًا على ضرورة أن تبقى الأمم المتحدة مكانًا يُسمع فيه صوت جميع الشعوب، وخاصةً أولئك الذين يعتمد مستقبلهم على الحوار.







