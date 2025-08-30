إعلان

حماس تثمن إدانة دول أوروبية لعدوان إسرائيل على غزة

12:47 م السبت 30 أغسطس 2025

حماس

وكالات

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إدانة وزراء خارجية أوروبيين لـ"العدوان الصهيوني" على مدينة غزة، معتبرة أنه خطوة مهمة تضاف لموجة الإدانات المتصاعدة.

ودعت حماس الدول الأوروبية ودول العالم الحر إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية ملموسة وإجراءات عقابية رادعة.

ونددت دول أوروبية عدة بإعلان إسرائيل مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، إذ بدأ، الجمعة، عملياته التمهيدية للهجوم على المدينة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك خلال اجتماع بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.




حماس غزة عدوان إسرائيل
