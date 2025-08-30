إعلان

الإمارات تسير السفينة الإنسانية التاسعة تمهيدا لإدخالها إلى غزة

11:37 ص السبت 30 أغسطس 2025

الإمارات تسير السفينة الإنسانية التاسعة تمهيدا لإد

أبوظبي- (د ب أ)

أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي، بدولة الإمارات، اليوم السبت ، سفينة حمدان الإنسانية التاسعة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، متجهة إلى ميناء العريش في مصر، تمهيداً لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) ، يبلغ إجمالي حمولة السفينة 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.

وتشمل الحمولة 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لدعم القطاع الطبي و5 سيارات إسعاف.

وبحسب وام، تأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مَدّ يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.

