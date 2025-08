مشادة كلامية حادة بين بيرس مورجان ويائير نتنياهو تشعل منصة "إكس"

وكالات

وقعت مشادة كلامية على منصة "إكس" بين نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، والإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان، تحولت إلى توجيه اتهامات شخصية من الطرفين ضد بعضهما، وسط تفاعل الآلاف من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

بدأ الخلاف، عندما طلب مورجان مقدم برنامج "Piers Uncensored"، أكثر من مرة منذ بداية حرب غزة في أكتوبر 2023 إجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب مورجان من يائير نتنياهو مساعدته في ترتيب مقابلة مع والده، بشأن حرب غزة.

ولكن هاجم يائير الإعلامي البريطاني، واتهمه بـ"الترويج لخطاب متطرف" و"التغاضي عن معاداة السامية". ليرد مورجان على نجل نتنياهو، متهمًا إياه بـ"الثرثرة المتطرفة".

وتصاعدت حدة المنشورات بين الطرفين، بعدما وصف يائير نتنياهو، برنامج مورجان بأنه "نسخة نازية من عرض جيري سبرينجر"، وأن الإعلامي البريطاني "معادٍ للسامية" وأنه لا يسمح في برنامجه للضيوف المؤيدين لإسرائيل بالتعبير عن آرائهم بحرية.

Like you discussed it with @HausdorffMedia ? Not a single pro Israel guest at your show can speak more than 3 words . You think it’s fair to have one person on one side of the debate, and 3 people on the other side of the debate, while the “moderator” is siding with the other 3,…