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مشادة كلامية حادة بين بيرس مورجان ويائير نتنياهو تشعل منصة "إكس"

06:51 م الأحد 03 أغسطس 2025

بيرس مورجان

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وكالات

وقعت مشادة كلامية على منصة "إكس" بين نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، والإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان، تحولت إلى توجيه اتهامات شخصية من الطرفين ضد بعضهما، وسط تفاعل الآلاف من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

بدأ الخلاف، عندما طلب مورجان مقدم برنامج "Piers Uncensored"، أكثر من مرة منذ بداية حرب غزة في أكتوبر 2023 إجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب مورجان من يائير نتنياهو مساعدته في ترتيب مقابلة مع والده، بشأن حرب غزة.

ولكن هاجم يائير الإعلامي البريطاني، واتهمه بـ"الترويج لخطاب متطرف" و"التغاضي عن معاداة السامية". ليرد مورجان على نجل نتنياهو، متهمًا إياه بـ"الثرثرة المتطرفة".

وتصاعدت حدة المنشورات بين الطرفين، بعدما وصف يائير نتنياهو، برنامج مورجان بأنه "نسخة نازية من عرض جيري سبرينجر"، وأن الإعلامي البريطاني "معادٍ للسامية" وأنه لا يسمح في برنامجه للضيوف المؤيدين لإسرائيل بالتعبير عن آرائهم بحرية.

وقام الإعلامي البريطاني بإعادة نشر تدوينة يائير جولان، وكتب عليها: "يا إلهي... هل سألتُ محاميًا أسئلةً صعبةً جدًا؟، لدى العديد من الضيوف المؤيدين لإسرائيل الذين يُدافعون عن أنفسهم دون تذمّر".

ورفض يائير نتنياهو الظهور في البرنامج مع مورجان، وعلق الأخير على الأمر قائلًا: "أرى أنك لا تملك الشجاعة للظهور في البرنامج بنفسك، لذا سأتركك تُصرّ على كلامك هنا كأحمقٍ مُختل".

وتفاعل مستخدمو "إكس" مع هذه المشادة الكلامية الحادة، وانتقد بعضهم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي متهمينه بالتهرب من الخدمة العسكرية، واختيار أسلوب حياة مرفهًا في ولاية فلوريدا الأمريكية، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية كبيرة وعدم استقرار.

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