سوريا تغلق ممر إنساني مؤقتًا بعد الهجوم على قوات الأمن بالسويداء

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، ممر بصرى الشام الإنساني في درعا، بشكل مؤقت، نتيجة خرق مجموعات "خارجة عن القانون" لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بحسب "تلفزيون سوريا".

وقال مصدر في وزارة الداخلية، إن "إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني بشكل مؤقت إلى حين تأمين المنطقة بعد خرق المجموعات الخارجة عن القانون لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء ومهاجمة قوات الأمن الداخلي"، وفقًا لما نقلت قناة "الإخبارية" السورية.



وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن مجموعات مسلحة تابعة للشيخ الدرزي حكمت الهجري، شنت هجمات عنيفة على عدد من القرى في ريف المحافظة الغربي، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخرا.



وأفادت "سانا" بأن قرية تل حديد كانت من أبرز المواقع التي استُهدفت، حيث تعرضت لهجوم باستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين.



ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من الجهود التي هدفت إلى تثبيت التهدئة وإعادة الأمن إلى المحافظة التي شهدت خلال الآونة الأخيرة اشتباكات متكررة وتوترات أمنية متصاعدة.



وبحسب "سانا"، "تواصل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون – والتي تتبع للهجري – تعطيل محاولات التهدئة، عبر استهداف القرى وفرض سطوتها على السكان، في مسعى لفرض أمر واقع يُتهم بتغذيته بأجندات انفصالية تتناقض مع تطلعات أبناء المحافظة الداعين إلى الوحدة والاستقرار".