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باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

03:25 م الأحد 03 أغسطس 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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إسلام أباد – (أ ش أ)

وقعت باكستان وإيران، اليوم الأحد، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك في احتفال أقيم بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وذكر راديو (باكستان)، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تضمنت التعاون في مجال حماية النباتات والتعاون وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى برامج التبادل الثقافي والفني والسياحة والشباب ووسائل الإعلام والصادرات.

وأضاف الراديو الإخباري، أن المذكرات والاتفاقيات التي تم توقيعها تضمنت أيضا التعاون بين باكستان وإيران في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ والمخاطر ذات الصلة، بالإضافة إلى تفاهمات تتعلق بالسلامة البحرية ومكافحة الحرائق والمساعدة القضائية في المسائل الجنائية.

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باكستان شهباز شريف إيران مسعود بزشكيان
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