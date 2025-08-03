الرئيس الإيراني: نثمن دعم باكستان خلال "العدوان الصهيوني الأمريكي"

وكالات

ثمن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، بدعم باكستان لبلاده ومواقفها خلال ما وصفه بـ"العدوان الصهيوني الأمريكي".

وقال بزشكيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن سياسة طهران تقوم على احترام حسن الجوار، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية العلاقات مع باكستان.

وأعلن أن إيران تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع باكستان من 3 إلى 10 مليارات دولار، مضيفًا "نتعاون مع باكستان لمواجهة التهديدات الإرهابية على الحدود المشتركة".

وفيما يتعلق بالأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، شدد الرئيس الإيراني، على أنه يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وسوريا ولبنان.

وقال بزشكيان، إنه يجب العمل على تحقيق الأمن في المنطقة ووقف اعتداءات الكيان الصهيوني.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، دعم بلاده لإيران وحقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية، ورفض أي اعتداء عليها.

وقال شريف، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيراني: "لا نقبل أي اعتداء على إيران ويجب وضع حد للإرهاب وحماية حدودنا".

واستقبل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى باكستان تستغرق يومين، في مقر رئاسة الوزراء.