رئيس وزراء باكستان يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الإيراني

إسلام آباد - (د ب أ)

استقبل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأحد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقر رئاسة الوزراء وسيعقب ذلك محادثات على مستوى الوفدين بين الجانبين.

وسيعقد شهباز وبزشكيان اجتماعا ثنائيا وسيقودان وفدي بلديهما في المحادثات المقررة، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يوقع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات مختلفة وسيعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الإيراني

وكان وزير الدفاع الإيراني الجنرال عزيز ناصر زاده قد عقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف في إسلام آباد، طبقا لما ذكره بيان صحفي.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الجارين، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وأعرب خواجة آصف عن تقديره لاستمرار مشاركة إيران وأكد على أهمية الدبلوماسية الدفاعية في معالجة التحديات الأمنية المشتركة.

وكانت باكستان قد ذكرت أمس الأول الجمعة أنها ستواصل الاضطلاع بدور في نزع فتيل التوترات بين إيران والولايات المتحدة.