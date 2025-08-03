البث العبرية: 16 جنديًا إسرائيليًا انتحروا منذ بداية العام

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن تحقيقات للجيش الإسرائيلي، بأنه منذ بداية العام الحالي انتحر 16 جنديًا، 4 منهم الشهر الماضي.

وقالت البث العبرية، إن معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالحرب في غزة وبمواجهة صعوبات البقاء لفترات طويلة بمناطق القتال.

ومن جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر، أن الإرهاق يزداد بين الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة، مشيرة إلى أن رئيس الأركان، إيال زامير، يبحث خطة للإجازات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 148 ألف آخرين.