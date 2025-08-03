شاحنات المساعدات الإنسانية تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة



وكالات

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في التحرك من مصر تجاه قطاع غزة.

كما بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت في الدخول عبر معبر كرم أبو سالم تمهيدا لوصولها إلى قطاع غزة.

وتتواصل لليوم السادس عمليات دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم من أجل أن تخضع كما هو معتاد للفحص والتفتيش من قبل سلطات الاحتلال بعدها تدخل مباشرة إلى قطاع غزة.

وأمس السبت، وجَّهت الحكومة الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإغاثية، لممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال من أجل فتح معابر قطاع غزة، والسماح بدخول آلاف شاحنات المساعدات المتكدسة عند محيط القطاع.

وأوضحت الحكومة أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 100%، وفق تقارير أممية، في ظل استمرار استخدام الجوع كسلاح لإبادة السكان المدنيين، وفقا للغد.

وثمَّنت الحكومة الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسات الدولية الإغاثية لتقديم المساعدات للمدنيين المجوَّعين في غزة، مشيرة إلى الحاجة الماسة لموارد إضافية استعدادًا لتوسيع نطاق الإغاثة فور السماح بدخول المساعدات بكميات أكبر وتثبيت وقف إطلاق النار.

وأعربت الحكومة عن تقديرها العالي للتنسيق المشترك بين الأردن والإمارات وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذي أسفر عن إسقاط حزم من المساعدات جوًا فوق قطاع غزة، وسط تصاعد أزمة الجوع ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.