الرئيس الإيراني: فرض قانون الحجاب كان سيؤدي إلى زيادة التوترات

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن تطبيق قانون الحجاب في البلاد كان سيزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

وتابع الرئيس الإيراني، خلال حديث له الجمعة: "أنا أؤمن بالحجاب، وجميع أفراد أسرتي يرتدون الشادور، لكن عدم ارتداء الشادور لا يعني انعدام الفضيلة".

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه من المستحيل إجبار النساء على ارتداء الحجاب بالقوة، كما كان من المستحيل إجبارهن على خلعه باستخدام أساليب الماضي.

وقال بزشكيان: "أنا متأكد بأنه من المستحيل إجبار النساء على ارتداء الحجاب. كما كان من المستحيل نزع الحجاب بالقوة عن رؤوسهن".

دعا بزشكيان إلى حل قضية الحجاب الإلزامي في البلاد بالحوار لا بالقوة والمشاحنات. مؤكدا أهمية دور المساجد، حيث أشار إلى وجود 80 ألف مسجد في إيران حاليا، أي ما يعادل مسجدا واحدا لكل ألف نسمة.

واستحضر الرئيس الإيراني في هذا الصدد ابنته كمثال، قائلا إنه لا يستطيع أن يُملي عليها ما ترتديه. وأضاف أنه بدلا من الإملاء، من الضروري إجراء حوار حتى يتقبل الشخص فكرة ارتداء الحجاب ويلتزم بها.

وأشار بزشكيان إلى أن المعاملة القاسية في هذا الشأن قد تُثير نفور الشخص من الدين.

وكان قانون الحجاب في إيران ينص على معاقبة من تبلغ أعمارهن 12 عاما أو أكثر ولا يرتدين الحجاب على الإنترنت أو خارجه، و"الترويج أو الإعلان عن العري" أو "الملابس غير المحتشمة أو غير اللائقة.