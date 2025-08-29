وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والتي ستتضمن مؤتمرًا دوليًا حول حل الدولتين.

وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور المؤتمر الأممي الخاص بحل الدولتين"، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفته بمحاولات "تجاوز المفاوضات عبر اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك جهود الحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".

وأضاف البيان، أن هذه الخطوات "أسهمت في رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى، وفي انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن إدارة ترامب أوضحت أنه من مصلحتنا الأمنية محاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على عدم التزامهما بتعهداتهما".

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن ما زالت منفتحة على إعادة التواصل مع السلطة الفلسطينية "في حال التزامها بواجباتها واتخاذ خطوات ملموسة تعيدها إلى مسار التسوية وبناء تعايش سلمي مع إسرائيل".

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي الخاص بتنفيذ حل الدولتين، والذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ضمن الجهود الدولية لإحراز تقدم في هذا الملف.