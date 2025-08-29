إعلان

ماكرون: فرنسا وألمانيا تدعمان أوكرانيا وتلوّحان بعقوبات جديدة على روسيا

05:37 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب أوكرانيا في مواجهة روسيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى سعي بلادهما للتوصل إلى سلام عادل ودائم يضع حدًا للحرب.

وأوضح ماكرون، أن أوروبا مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على موسكو لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي سياق متصل، دعا ماكرون قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لمنع وقوع المجاعة.

كما أشاد الرئيس الفرنسي، بقرار المستشار الألماني وقف صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بالنهج ذاته، وحاثًا باقي الدول على اتخاذ خطوات مماثلة.

وبشأن الملف النووي الإيراني، شدد ماكرون على ضرورة عودة طهران إلى المفاوضات، لافتًا إلى أن استمرار الانتهاكات النووية دفع باريس وشركائها إلى إعادة فرض العقوبات.

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فرنسا وألمانيا تدعمان أوكرانيا عقوبات جديدة على روسيا روسيا إجبار روسيا العودة إلى طاولة المفاوضات
