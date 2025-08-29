إسبانيا: سنطلب منع بيع أسلحة أوروبية لإسرائيل



وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده ستطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في قطاع غزة، كما ستقترح إجراءات عاجلة لمواجهة المجاعة هناك.

وأضاف مانويل ألباريس، "سندعو إلى توسيع قائمة العقوبات ضد معرقلي السلام وسنطلب منع بيع أسلحة أوروبية لإسرائيل".

وشدد وزير الخارجية الإسباني على أن حل الدولتين هو الطريق إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ العمليات التمهيدية للهجوم على غزة، وأنه يعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة.

وقرر الجيش الإسرائيلي بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.

وقال الجيش، في منشور على منصة "إكس"، إن "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة"، مؤكدًا أنه سيواصل العملية البرية والهجمات ضد ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية" في غزة لحماية الإسرائيليين.